Inter negocjuje nowy kontrakt z Dumfriesem. Rozmowy utknęły w martwym punkcie

Inter Mediolan jest przekonany, że wkrótce uda się osiągnąć porozumienie w sprawie nowego kontraktu z Denzelem Dumfriesem, informuje "Corriere dello Sport". 28-letni obrońca ma jeszcze rok do końca obecnej umowy z Nerazzurrimi.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Inter pewny przedłużenia kontraktu z Dumfriesem

Inter Mediolan przygotował nową, trzyletnią umowę dla Denzela Dumfriesa, zwiększając jego wynagrodzenie z 2,5 mln euro do 4 mln euro za sezon. Jednak otoczenie piłkarza odrzuciło tę ofertę, żądając co najmniej 5 mln euro. Negocjacje utknęły w martwym punkcie. Mimo to, zdaniem “Corriere dello Sport” Nerazzurri są pewni, że uda się osiągnąć porozumienie z Holendrem, który nie ma zbyt wielu możliwości na rynku transferowym.

Nerazzurri planują spotkać się z otoczeniem piłkarza w nadchodzących tygodniach, aby spróbować ustalić nową umowę. Klub ma nadzieję na zatrzymanie doświadczonego obrońcy. Oczekuje tego szkoleniowiec Interu Mediolan Simone Inzaghi.

Ekipa z San Siro jest w trudnej sytuacji, gdyż od przedłużenia kontraktu z Denzelem Dumfriesem zależy wiele. Klub nie chce ryzykować utraty kluczowego zawodnika za darmo, co mogłoby osłabić skład w przyszłości. Dumfries, mimo braku spektakularnych osiągnięć na Euro 2024, jest uważany za ważny element drużyny.

Simone Inzaghi, trener Interu, zdaje sobie sprawę z wartości, jaką Dumfries wnosi do zespołu. Jego doświadczenie i umiejętności są dla niego kluczowe, zwłaszcza w kontekście walki o najwyższe cele w lidze i europejskich rozgrywkach. Klub ma nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie, które zadowoli obie strony i pozwoli na kontynuację współpracy.

Zobacz również: Osimhen o krok od PSG. Napoli gotowe na ustępstwa