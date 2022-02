fot. PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan przegrał w sobotnich derbach Mediolanu z Milanem (1:2). Po zakończeniu spotkania z porażką nie potrafił pogodzić się szkoleniowiec Nerazzurrich, przekonując, że jego drużyna nie zasłużyła na to, aby po starciu z Czerwono-czarnymi schodzić z placu gry na tarczy.

Inter Mediolan poniósł w sobotni wieczór drugą porażkę w sezonie

Nerazzurri mają aktualnie tylko punkt przewagi nad Milanem

Opinią na temat derbowego starcia podzielił się trener Simone Inzaghi

Inter musiał uznać wyższość Milanu

Inter Mediolan przystępował do derbowej batalii z planem, aby powiększyć przewagę punktową nad Milanem do siedmiu punktów. Po pierwszych trzech kwadransach rywalizacji nic nie wskazywało na to, że nie uda się sięgnąć aktualnym mistrzom Serie A po trzy oczka. Tym bardziej że do przerwy Nerazzurri prowadzili 1:0 po bramce zdobytej przez Ivana Perisicia. Po zmianie stron losy rywalizacji odwróciły dwa gole strzelone przez Oliviera Giroud.

– Taka jest niestety piłka nożna. Dominowaliśmy pod każdym względem, ale nie byliśmy skuteczni. Rywalowi dopisało z kolei szczęścia. Najpierw zdobył jedną bramkę, później drugą i wygrał mecz – mówił szkoleniowiec Interu cytowany przez Football Italia.

– Widziałem derby, w których dominowaliśmy przez 60 minut. Faktem jest, że mój zespół był wściekły na to, że gol na 1:1 został uznany, bo ewidentnie faulowany był przed strata bramki Alexis Sanchez. Ta sytuacja sprawiała, że moi zawodnicy stracili koncentrację – kontynuował Inzaghi.

– Ostatnie 25 minut w naszym wykonaniu to czas, w którym nie graliśmy dobrze. Nie kontrolowaliśmy sytuacji. W niektórych momentach gra była bardziej otwarta. To bolesna porażka, ale silne drużyny muszą umieć potrafić analizować swoje błędy – przekonywał opiekun mistrzów Włoch.

– Jestem pewny, że gdybyśmy rozegrali ten mecz jeszcze 10 razy, to już byśmy go nie przegrali ani razu. Wszyscy wiemy, jak ważne są derby. Nie zasłużyliśmy na przegraną, ale taka jest piłka nożna – zakończył Inzaghi.

W przyszłym tygodniu w ramach 25. kolejki Serie A piłkarze Interu na wyjeździe zagrają z SSC Napoli.

