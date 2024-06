Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Piero Ausilio

Denzel Dumfries chce zostać w Interze, najbliższe dni będą decydujące

Inter Mediolan w zakończonym niedawno sezonie mógł świętować historyczne dwudzieste w historii klubu mistrzostwo Włoch. Nerazzurri okazali się bezkonkurencyjni w Serie A i z dużą przewagą finiszowali na 1. miejscu w lidze. Latem w zespole Simone Inzaghiego dojdzie do kosmetycznych zmian, bowiem na Giuseppe Meazza trafi kilku nowych piłkarzy, a część obecnych zawodników odejdzie z klubu. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy najwięcej mówiło się o sprzedaży Denzela Dumfriesa, lecz wywiad dyrektora Interu może wskazywać na zwrot akcji. Piero Ausilio potwierdził w rozmowie ze Sky Sport Italia, że Holender chce zostać w Mediolanie.

– Rozmawiałem z nim niedawno. Poza sytuacją kontraktową, którą zajmiemy się w ciągu najbliższych dni, potwierdził, że chce zostać – powiedział Piero Ausilio w rozmowie ze Sky Sport Italia.

– Jeśli pojawią się jakiekolwiek możliwości, ocenimy je. Na dzień dzisiejszy Dumfries jest zawodnikiem Interu i potwierdził, że chce zostać – dodał dyrektor Interu Mediolan.

Dumfries szczególnie przyciągnął uwagę klubów Premier League. Najczęściej sugerowano, że może trafić do Aston Villi lub Manchesteru United. Obecna umowa 28-letniego wahadłowego wygasa w czerwcu przyszłego roku. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, Inter, aby zarobić będzie zmuszony jednak do sprzedaży piłkarza. Holender do Il Biscione trafił latem 2021 roku za 14,25 mln euro z PSV Eindhoven. Do tej pory rozegrał łącznie 132 mecze w barwach klubu, w których strzelił 11 goli i zaliczył 20 asyst.