fot. PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Inter Mediolan pracuje nad zatrzymaniem w swoich szeregach Milana Skriniara. Jeszcze w czwartek ma odbyć się spotkanie, na którym zaoferowana zostanie mu dwukrotna podwyżka – donosi “Calciomercato”.

Kontrakt Milana Skriniara obowiązuje do końca sezonu

Jego usługami poważnie interesuje się Paris Saint-Germain

Inter Mediolan pracuje nad zatrzymaniem defensora i oferuje mu ogromne pieniądze

Inter wierzy w powodzenie operacji

W trakcie minionego lata ciągnęła się saga transferowa z udziałem Milana Skriniara. Mocno zabiegało o niego Paris Saint-Germain, a Inter Mediolan był początkowo skłonny rozstać się z liderem defensywy. Gdy okazało się, że potencjalny następca wybrał przenosiny do Juventusu, wicemistrzowie Włoch zaczęli stawiać wygórowane żądania, którym paryżanie nie byli w stanie sprostać. Skriniar zatrzymał się w Mediolanie, choć jego przyszłość wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Paris Saint-Germain nie odpuszcza i w dalszym ciągu zamierza ściągnąć go do siebie. Według medialnych doniesień nie chce czekać do końca sezonu, bowiem do ewentualnego transferu miałoby dojść już zimą. W obozie Interu pojawia się tymczasem coraz więcej optymizmu. Wszystko za sprawą awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, co wiąże się z poważnym zastrzykiem gotówki.

Te pieniądze mogą zostać spożytkowane właśnie na nowy kontrakt Skriniara. Jeszcze w czwartek ma dojść do spotkania przedstawicieli piłkarza z klubowymi władzami, na którym zostanie zaoferowane mu kilkuletnie przedłużenie i dwukrotna podwyżka pensji.

W tej chwili 27-latek otrzymuje sześć i pół miliona euro za sezon gry. Jeśli podpisze nową umowę, znajdzie się w ścisłym gronie najlepiej zarabiających graczy w Interze.

W trwającej kampanii Skriniar wystąpił we wszystkich szesnastu spotkaniach. Tylko raz wchodził na boisko z ławki rezerwowych.

