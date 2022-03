Inter i Milan muszą oglądać się za siebie. Juventus naciska

PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

W pierwszej połowie sezonu Serie A wydawało się, że Juventus już jest poza grą o Scudetto. Tymczasem Stara Dama zaczęła regularnie punktować, zbliżać się do czołówki i budzić na nowo nadzieje w sercach swoich kibiców. Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports w cotygodniowym artykule na Seriea.pl zastanawiają się, czy Juve może sięgnąć po tytuł?

Inter Mediolan, AC Milan i SSC Napoli ciągle pozostają głównymi kandydatami do tytułu

Juventus nie zamierza jednak rezygnować z pościgu, który jest coraz skuteczniejszy

Sytuacja w tabeli ligi włoskiej jest bardzo wyrównana

Juventus ściga rywali

Juventus zaczął sezon niemrawo, gubił seryjnie punkty w Serie A, a Massimiliano Allegri miał problem, aby drużyna złapała rytm. W końcu jednak Juve odpaliło, zaczęło punktować i poprawić swoją pozycję w tabeli. W tym samym czasie rozpędzone drużyny z Mediolanu i Neapolu nieco wyhamowały. To spowodowało, że obecnie strata Starej Damy do prowadzącego Napoli wynosi zaledwie siedem punktów na 11 kolejek przed końcem sezonu.

Historycznie to pierwszy taki sezon od ćwierćwiecza. Od początku tego wieku ani razu różnica między pierwszym, a czwartym zespołem nie była tak znikoma. Dusan Vlahović przychodząc do Turynu dał sygnał, że Juve nie rezygnuje z walki o tytuł. To posunięcie było bardzo ważne, ale czy na tyle skuteczne, aby zapewnić Juve tytuł?

