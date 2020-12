Immobile skomentował mecz z Napoli

Ciro Immobile po wygranym 2:0 starciu z SSC Napoli w ramach włoskiej ekstraklasy przekonywał, że to mecz warty więcej niż trzy punkty. Reprezentant Włoch był zdania, że jego zespół potrzebował tego zwycięstwa, aby wzmocnić się mentalnie.

Ciro Immobile otworzył wynik rywalizacji w niedzielnym starciu, popisując się celnym strzałem głową. Wynik spotkania ustalił natomiast Luis Alberto. Jednocześnie rzymianie wygrali 2:0, przełamując passę trzech spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki.

– Ta wygrana jest warta więcej niż trzy punkty ze względu na element psychologiczny. Dzięki temu zwycięstwu nie tylko się przełamaliśmy, ale zakończyliśmy też trudny okres, który nie pasował do takiej ekipy jak Lazio. Brakowało nam determinacji i zawziętości w dążeniu do celu, co zawsze nas wyróżniało – mówił napastnik Orłów przed kamerą Sky Sport Italia.

– Myślę, że taki występ przeciwko tak wspaniałej drużynie, jak Napoli z pewnością pomoże nam w przyszłości – uzupełnił Włoch.

30-latek w niedzielnym starciu zanotował swoje ósme trafienie w tym sezonie Serie A. Ponadto Immobile zaliczył też asystę.