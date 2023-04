We wtorkowy wieczór gościem "Kanału Sportowego" był Iker Casillas. Były znakomity hiszpański bramkarz zdradził, który golkiper jest najlepszy na swojej pozycji w historii piłki nożnej.

PressFocus Na zdjęciu: Iker Casillas

Iker Casillas gościł podczas transmisji na żywo w “Kanale Sportowym”

Hiszpan tam wskazał na najlepszego bramkarza

Okazał się nim być Gianluigi Buffon

“Najlepszy bramkarz, którego widziałem, to Gianluigi Buffon”

Iker Casillas to bez wątpienia legenda piłki nożnej. Real Madryt i reprezentacji Hiszpanii z nim w składzie zdobyły wszystkie możliwe trofea. 41-latek zawitał w tym tygodniu do Polski i był gościem w “Kanale Sportowym”. Hiszpan został zapytany o najlepszego bramkarza w historii i co dziwne nie uznaje siebie za najlepszego golkipera. Casillas wskazał na Gianluigiego Buffona.

– Często mówię, że najlepszy bramkarz, którego widziałem, to Gianluigi Buffon. Pamiętam, kiedy miałem 14 lat, a on już grał we Włoszech i dla mnie był punktem odniesienia, wzorcem – przyznał Hiszpan na łamach “Kanału Sportowego”.

– Gigi Buffon jest człowiekiem pełnym energii, ma w sobie taką pasję i uwielbienie dla futbolu, że nieważne, w której lidze występuje, to nadal chce grać – podkreślił Casillas.

– Myślę, że każdy powinien wiedzieć, kiedy opuścić zawodowy futbol. Ja miałem 38 lat, kiedy podjąłem taką decyzję. Poczułem wtedy, że przyszedł czas na nowy etap – zakończył.

Gianluigi Buffon mimo 45 lat na karku nadal kontynuuje karierę. Jest zawodnikiem Parmy, która gra na zapleczu elity. W tym sezonie popularny “Gigi” rozegrał 13 spotkań w rozgrywkach Serie B, zachowując przy tym trzy czyste konta.

