Ostatnie wyniki Juventusu sprawiają, że wątpliwa wydaje się przyszłość Massimiliano Allegriego w klubie. Dziennikarze "Tuttosport" donoszą, że w przypadku zwolnienia trenera, drużynę niekoniecznie może objąć Antonio Conte lub Zinedine Zidane. Jednak to Igor Tudor wydaje się być kandydatem numer na szkoleniowca.

PressFocus Na zdjęciu: Igor Tudor

Wątpliwa przyszłość Massimiliano Allegriego w Turynie

Klub może po sezonie rozważyć zmianę szkoleniowca

Faworytem “Tuttosport” do objęcia Juventusu jest… Igor Tudor

Trzecia szansa Igora Tudora w Juventusie?

Ostatnie wyniki Juventusu sprawiają, że wydaje się być wątpliwa przyszłość Massimiliano Allegriego w Turynie. Dziennik “Tuttosport” donosi, że władze klubu mogą rozważyć zmianę trenera, jeśli “Starej Damie” nie uda się wygrać Ligi Europy. Jednak niekoniecznie na stanowisku szkoleniowca miałby zasiąść ktoś z dwójki Antonio Conte lub Zinedine Zidane.

Zdaniem włoskiego portalu to Igor Tudor może być głównym kandydatem do objęcia Juventusu. Ma to oczywiście związek z problemami finansowymi klubu. Obecny trener Olympique’u Marsylii nie byłby tak kosztownym trenerem jak wcześniej wspomniana dwójka. Dodatkowo w przeszłości Chorwat dwukrotnie pracował w “Starej Damie”. Jako piłkarz oraz asystent Andrei Pirlo.

Igor Tudor to jeden z najbardziej perspektywicznych trenerów. Chorwacki szkoleniowiec bardzo dobrze radzi sobie w Olympique’u Marsylii i może z drużyną sięgnąć po wicemistrzostwo kraju. 48-latek jeszcze w poprzednim sezonie zrobił furorę w Serie A. Wówczas prowadził Hellas Verona, a jego zespół nie tylko bardzo dobrze punktował, ale też prezentował widowiskowy futbol. Mecze z udziałem popularnych “Gialloblu” oglądało się z przyjemnością, bowiem zawsze padało mnóstwo goli.

