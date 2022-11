fot. PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović jest już bliski powrotu do gry. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że dołączy do Milanu podczas zgrupowania w Dubaju, do którego dojdzie w przyszłym miesiącu.

Zlatan Ibrahimović ma za sobą operację kolana

Szwed w obecnym sezonie nie zagrał w żadnym spotkaniu

Ma on nadzieję, że już niedługo pojawi się na boisku

Ibrahimović chce pomóc Milanowi

Zlatan Ibrahimović nie ma za sobą udanego okresu. W poprzednim sezonie grał dobrze i był istotnym ogniwem dla ofensywy Milanu, lecz w maju musiał poddać się operacji kolana, po której nie wrócił jeszcze do pełnej sprawności. W trwającej kampanii nie zagrał jeszcze w żadnym spotkaniu, ale ma nadzieję, że już wkrótce się to zmieni.

Szwed nie może się już doczekać powrotu na boisko. Jego rekonwalescencja przebiega po myśli lekarzy, dlatego możemy spodziewać się, że w rundzie wiosennej zobaczymy go w koszulce “Rossonerich”.

– Naprawdę chcę wrócić. Mam się dobrze, czuję się lepiej. Praca, praca i miejmy nadzieję, że wrócę – przekonuje napastnik.

Ibrahimović ma dołączyć do Milanu w trakcie grudniowego zgrupowania w Dubaju. Właśnie wtedy będzie szlifował formę przed drugą częścią sezonu, mając nadzieję, że okaże się istotnym wzmocnieniem dla ekipy mistrza Włoch.

41-latek ocenił dotychczasowe poczynania swoich kolegów z drużyny. Milan na ten moment zajmuje drugie miejsce w tabeli, z pokaźną stratą do liderującego Napoli.

– Ten sezon jest trochę inny, nie mogłem brać udziału w pierwszej jego części, ale mam nadzieję, że wezmę udział w drugiej. Od mojego przybycia do Milanu, zespół bardzo się rozwinął. Drużyna spisuje się dobrze, Napoli radzi sobie lepiej i widać to w tabeli. Ale druga część sezonu jest ważniejsza niż pierwsza – mówi.

Zobacz również: Ogromna strata Senegalczyków. Gwiazda nie jedzie na mundial