Zlatan Ibrahimović do czwartku powinien wrócić do treningów z resztą drużyny AC Milanu. Szwedzki napastnik ma być podobno gotowy do gry w kolejnym meczu Rossonerich w Lidze Mistrzów przeciwko FC Porto.

Zlatan Ibrahimović wygląda na to, że wkrótce wróci do gry

Szwed z powodu kontuzji przegapił już sześć spotkań Milanu w tym sezonie

Weteran ma plan, aby wrócić na boisko w przyszłym tygodniu w boju Ligi Mistrzów

Ibrahimović pomoże Milanowi z Porto?

Zlatan Ibrahimović na początku miesiąca skończył 40 lat. Zawodnik natomiast powoli wraca do pełni zdrowia po kontuzji Achillesa. Tuttosport przekonuje, że piłkarz wróci do treningu z resztą drużyny w środę lub czwartek. Na razie koncentruje się na zajęciach indywidualnych.

Gazeta z Turynu przekonuje, że doświadczony piłkarz może znaleźć się w kadrze Milanu na spotkanie ligowe z Hellasem Werona. Szwed na dobre do gry ma jednak wrócić w przyszłym tygodniu w starciu w ramach Ligi Mistrzów.

Ibrahimović w tym sezonie wystąpił w zaledwie jednym meczu Serie A, strzelając gola w wygranym 2:0 starciu z Lazio. Miało to miejsce 12 września.

Środkowy napastnik wrócił do Milanu w styczniu minionego roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej bronił barw La Galaxy. Obecna umowa zawodnika z klubem z San Siro obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.

Mediolański team aktualnie plasuje się w ligowej tabeli na drugiej pozycji z dorobkiem 19 punktów. Milan do lidera SSC Napoli traci dwa oczka. W trwającej edycji Ligi Mistrzów podopieczni Stefano Pioliego ponieśli z kolei dwie porażki. Kolejno z Liverpoolem (2:3) i Atletico Madryt (1:2).

