PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Gwiazda Milanu, Zlatan Ibrahimović podobno postanowił rozegrać jeszcze jeden sezon w barwach rossonerich. Jest jednak jeden warunek. Szwed będzie kontynuował karierę, jeśli nie będzie musiał poddać się operacji w nadchodzących tygodniach.

Ibrahimović chciałby zostać w Milanie na kolejny sezon

Szwed swoją decyzję uzależni od stanu zdrowia

Jeśli wszystko będzie w porządku podpisze roczną umowę

Stan zdrowia będzie kluczowy dla Zlatana

Kontrakt Szweda na San Siro wygasa w czerwcu, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, biorąc pod uwagę jego zmagania z kontuzjami w tym sezonie. 40-latek strzelił osiem goli w 23 występach w minionej kampanii. Niestety, opuścił aż 18 meczów z powodu kontuzji.

Według calciomercato.com napastnik już zdecydował, że chce grać jeszcze przez jeden sezon, ale ostateczna decyzja nie należy tylko do niego. Były napastnik Manchesteru United i Barcelony nie chce przejść na emeryturę, ale w nadchodzących tygodniach odbędzie wizytę u specjalisty, aby ocenić, czy potrzebuje kolejnego zabiegu laparoskopii.

Jeśli kolejna operacja nie będzie konieczna, Paolo Maldini i Ricky Massara zaproponują mu nową roczną umowę do czerwca 2023 roku. Z drugiej strony, jeśli Ibrahimović będzie musiał poddać się zabiegowi, który zmusi go do kilkumiesięcznej przerwy w grze, może zdecydować się na zakończenie kariery piłkarskiej.

AC Milan, niezależnie od ostatecznej decyzji Ibrahimovicia, będzie chciał pozyskać nowego napastnika podczas letniego okienka transferowego.

