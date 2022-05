PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Joe Mourinho zabrał głos przed zbliżającym się finałem Ligi Konferencji Europy. Już w środę AS Roma zmierzy się w decydującym starciu z Feyenoordem Rotterdam. Portugalczyk powiedział też kilka słów na temat Nicoli Zalewskiego.

Joe Mourinho przyznał, że finał to mecz, który należy tylko do piłkarzy

Portugalczyk żałuje, że mecz rozgrywany jest na tak małym stadionie

Szkoleniowiec wypowiedział się także na temat Zalewskiego

“Zalewski ma przed sobą wielką przyszłość”

– Pierwszy finał mamy już za sobą. W meczu z Torino osiągnęliśmy cel: w przyszłym sezonie zagramy w Lidze Europy. Teraz czeka nas kolejny. Już napisaliśmy wspaniałą historię po tylu latach ponownie dochodząc do finału, ale w tym decydującym spotkaniu musisz dać z siebie wszystko, jeśli tak naprawdę chcesz się zapisać na kartach historii. Czyli wygrać – przyznał Mourinho.

– Nie sądzę, aby moja charyzma miała jakiekolwiek znaczenie w finale. Gdy dochodzisz tak daleko to znaczy, że wszyscy wykonali świetną robotę. Przez te kilka dni przygotowywania się do finału nie jestem w stanie nic więcej zrobić. To dzień, który należy do piłkarzy. My, trenerzy stoimy z boku i możemy spróbować im tylko pomóc. Najważniejsze, aby wyjść na murawę z odpowiednim nastawieniem – dodał.

Tegoroczny finał Ligi Konferencji zostanie rozegrany w Albanii, a konkretniej w stolicy tego kraju Tiranie. Można odnieść wrażenie, że miejscowe społeczeństwo trzyma kciuki za zespół z Rzymu. – Myślę, że to wynika z faktu, iż w naszym zespole jest Albańczyk Marash Kumbulla. Jeśli wygramy to on podniesie puchar. Tirana to fajne miasto z niesamowita atmosferą. Dla nich to wielka okazja zobaczyć piłkarskie święto. Choć stadion jest dość mały to i tak jestem zadowolony, że ten mecz odbywa się właśnie tutaj.

Jose Mourinho wypowiedział się także na temat Nicoli Zalewskiego. – Nie zgadzam się z opiniami ludzi, którzy mówią że miał kiepski początek sezonu. Myślę, że to był jego najważniejszy okres w karierze, jak dotąd. Rzeczywistość jest taka, że jeszcze rok temu grał w Primaverze, a teraz jest w pierwszym zespole. Te sześć miesięcy było dla niego bardzo ważne. Szczerze mówiąc, może grać na każdej pozycji. Mam wrażenie, że gdy masz 20 lat i masz szansę zagrać to nieważne na jakiej pozycji – wystarczy wyjść na murawę i zagrać. To dobry chłopak i uczeń. Ma przed sobą wielką przyszłość.

