Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen dostanie propozycje nowej umowy, zanim uda się na zgrupowanie reprezentacji

Napoli zaoferuje napastnikowi dużą podwyżkę i kontrakt na następne 3 lata

Nigeryjczyk został niedawno wybrany piłkarzem roku w Afryce

Victor Osimhen na dłużej w Napoli

Napoli wobec potęgujących się plotek odnośnie odejścia z klubu Victora Osimhena, ma zamiar zaproponować swojej gwieździe nową umowę. Włoski klub chce, aby rozmowy odbyły się, zanim napastnik uda się na Puchar Narodów Afryki. Obecny kontrakt Nigeryjczyka gwarantuje mu zarobki na poziomie 5.5 miliona euro. Wraz z nową umową może liczyć na zdecydowaną podwyżkę, która sprawi, że stanie się jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w Serie A. Nicolo Schira sugeruje, że jeśli przedłużenie kontraktu dojdzie do skutku, to zarobki 24-latka skoczą do poziomu 10 milionów za sezon. Piłkarz ma związać się z klubem do 2027 roku.

Reprezentant Nigerii został wczoraj wyróżniony podczas gali CAF Awards. Zawodnik otrzymał po raz pierwszy w karierze nagrodę dla piłkarza roku w Afryce. Jego rywalami w plebiscycie byli Mohamed Salah oraz Achraf Hakimi.

Victor Osimhen w tym sezonie rozegrał 14 spotkań, w których strzelił 6 bramek i zaliczył 2 asysty. W styczniu opuści na kilka tygodni drużynę Waltera Mazzariego i uda się na zgrupowanie reprezentacji poprzedzające udział w Pucharze Narodów Afryki.