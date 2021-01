Guidolin pochwalił Zielińskiego. “Jest jak De Bruyne”

Piotr Zieliński bardzo dobrze zaczął Nowy Rok w swoim wykonaniu. Reprezentant Polski w pierwszym meczu SSC Napoli po przerwie świąteczno-noworocznej zdobył dwie bramki. Na temat polskiego pomocnika głos zabrał ostatnio Francesco Guidolin, który dał jasno do zrozumienia, że umiejętności Ziela są podobne do tych od Kevina De Bruyne. Niemniej pochodzący z Ząbkowic Śląskich zawodnik musi zacząć dbać o swoje statystyki.

Piotr Zieliński do ekipy z Kampanii dołączył w 2016 roku. Jak na razie w 208 spotkaniach zaliczył 26 trafień. Jak na liczbę występów, to bilans Polaka nie powala na kolana. W każdym razie 26-latek i tak może liczyć na pochlebne opinie na swój temat.

– Miałem nadzieję, że tak się rozwinie. Kiedy przyszedł do nas w Udinese, zobaczyłem dziecko, które od razu pokazało, że ma duże umiejętności. Miał w sobie to coś, co jest potrzebne, aby zostać wielkim piłkarzem – mówił były trener Udinese Calcio w rozmowie z Il Mattino.

– Nie robiło mu żadnej różnicy, czy gra lewą, czy prawą nogą. Zauważyłem, że ostatnio zaliczył wzrost masy mięśniowej. Dla mnie to zawsze był ofensywny pomocnik, klasyczna “10”. Zdałem sobie jednak sprawę, że może grać w każdej roli w pomocy, gdy grał u Maurizio Sarriego w Empoli. Jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem – przekonywał Francesco Guidolin.

– Z drugiej strony od piłkarzy takich jak Zieliński wymaga się strzelania przynajmniej 10 goli w sezonie. Musi się pod tym względem bardziej postarać. Życzę mu tego, aby wciąż się rozwijał. To typ zawodnika podobny do Kevina De Bruyne. Musi jednak z większą pewnością siebie podchodzić do swoich umiejętności. Sam musi być świadomy swoich możliwości, nie wstydzić się ich – zaznaczył doświadczony trener.

Zieliński ma kontrakt ważny z klubem z Kampanii do końca czerwca 2024 roku. Rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 40 milionów euro.