Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Marchwiński zerwał więzadła krzyżowe

Filip Marchwiński w lecie tego roku przeszedł za kilka milionów euro z Lecha Poznań do włoskiego US Lecce. Transfer gracza, który w PKO BP Ekstraklasie radził sobie bardzo dobrze i zyskał nawet powołanie do reprezentacji Polski stał się jednak kompletnym niewypałem. Do tej pory w tym sezonie 23-latek rozegrał tylko trzy mecze, a w sumie na murawie spędził 106 minut. W tym czasie jest oczywiście bez gola i asysyty.

I jak się okazuje, więcej w tym sezonie już nie zagra. US Lecce właśnie poinformowało na swojej stronie internetowej, że Filip Marchwiński po wczorajszym treningu zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie i w najbliższych dniach przejdzie operację. Tego typu urazy wymagają przynajmniej kilku miesięcy przerwy i długiej rehabilitacji.

“Filip Marchwiński przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało zerwanie więzadła krzyżowego przedniego oraz łąkotki bocznej prawego kolana. Zawodnik w ciągu najbliższych dni przejdzie operację” – czytamy na stronie klubu z Serie A.

Wychowanek Lecha Poznań ma ważna umowę z US Lecce do końca czerwca 2028 roku, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na 4,5 miliona euro.

