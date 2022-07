fot. PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala został kilka dni temu nowym piłkarzem AS Romy. We wtorek doszło do oficjalnej prezentacji i przywitania Argentyńczyka z kibicami na ulicach Rzymu, czemu towarzyszyły przepiękne obrazki.

Po rozstaniu z Juventusem w walce o podpis Paulo Dybali pozostawały głównie włoskie ekipy

Argentyńczyk związał się z AS Romą kontraktem do 30 czerwca 2025 roku

We wtorkowy wieczór odbyła się prezentacja 28-latka. Towarzyszyło jej oficjalne przywitanie z kibicami, którzy wprowadzili wzruszającą atmosferę

Niech żyje nowy król Rzymu

Przenosiny Paulo Dybali do AS Romy to wielkie wydarzenie. Piłkarz takiego kalibru budzi ogromne zainteresowanie i nadzieje kibiców na to, że poprowadzi zespół do sukcesów. Argentyńczyk podpisał kontrakt do 30 czerwca 2025 roku.

We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja Argentyńczyka w nowych barwach. Władze rzymskiego klubu nie zdecydowały się na zorganizowanie jej na Stadio Olimpico, lecz pod historycznym budynkiem Palazzo della Civilta Italiana.

Okazało się to świetnym wyborem, ponieważ na przywitanie nowej gwiazdy na ulicach Rzymu zdecydowały się tłumy kibiców. Entuzjastycznie nastawieni do tego ruchu fani śpiewali wzniosłe pieśni, czym wzbudziły wyraźne wzruszenie na twarzy samego zainteresowanego.

…and this is how AS Roma unveiled Paulo Dybala as new signing tonight, in front of their fans 🟡🔴 #ASRoma@OfficialASRoma 🇦🇷pic.twitter.com/TnEl3l6VDy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

AS Roma to dla 28-latka trzeci klub w dotychczasowej seniorskiej karierze. Na poziomie Serie A rozegrał dotąd 271 spotkań, a w swoim dorobku ma 98 trafień i 51 asyst.

Zobacz również: Paulo Dybala skomentował wybór nowego klubu