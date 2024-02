Źródło: Al Arabi Al Jadeed / The Sun

Imago / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala jako jeden z niewielu miał okazję grać w jednej drużynie zarówno z Leo Messim, jak i Cristiano Ronaldo

Messi, Ronaldo oraz Higuain zostali wskazani przez Dybale jako najlepsi piłkarze, z którymi grał

Argentyńczyk aktualnie jest piłkarzem AS Romy

Ronaldo, Messi i Higuain – najlepsi piłkarze, z którymi grał Dybala

Paulo Dybala od dwóch sezonów kontynuuje swoją karierę w AS Romie. Zanim trafił do Rzymu, przez wiele lat zakładał koszulkę Juventusu, gdzie spotkał kilku topowych zawodników na świecie. Przyjemność gry z najlepszymi piłkarzami ma również w reprezentacji Argentyny. W rozmowie z portalem Al Arabi Al Jadeed zapytany o to, których piłkarzy, z którymi grał, uważa za najlepszych, wskazał dwa oczywiste nazwiska, lecz jedno szczególnie zaskakuje.

– Messi, Ronaldo i Higuain to trójka moich ulubionych kolegów z boiska. Ronaldo to mistrz, gra z nim w Juventusie była cudowna. Nauczyłem się od niego poświęcenia w wykonywany zawód i obsesji wygrywania mimo tego, co już osiągnąłem. Nie jestem zaskoczony, że tak dobrze radzi sobie w Arabii Saudyjskiej – powiedział Dybala w rozmowie z Al Arabi Al Jadeed.

– Od dziecka moim marzeniem była gra z Messim. Jest nieustanną inspiracją, a dzielenie z nim radości po zdobyciu mistrzostwa świata to coś, czego nigdy nie zapomnę – dodał reprezentant Argentyny.

Paulo Dybala w tym sezonie mimo kilku problemów zdrowotnych radzi sobie bardzo dobrze. Na ten moment zagrał 24 mecze, w których strzelił 9 bramek i zaliczył 6 asyst.