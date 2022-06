PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Od rana włoskie źródła informują o możliwym zwrocie akcji w przypadku Paulo Dybali, który miałby dołączyć do Milanu. Jak podaje serwis calciomercato.com jest to scenariusz jak najbardziej realny, choć trudno spodziewać się rozwiązania tej sytuacji już w najbliższych dniach.

Milan włączył się do walki o Paulo Dybalę

Zdaniem Daniele Longo z calciomercato.com taki scenariusz jest realny

Argentyńczyk wciąż zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji

Wielki zwrot akcji w sprawie Paulo Dybali

Od dłuższego czasu media na Półwyspie Apenińskim były przekonane, że Paulo Dybala zostanie zawodnikiem Interu Mediolan. Różne źródła prześcigały się w podawaniu coraz to nowszych doniesień w tym temacie, jednak wciąż brakowało tego najważniejszego, czyli oficjalnego potwierdzenia.

Zwłokę, która jest spowodowana także prawdopodobnym powrotem Lukaku do Interu, chce wykorzystać Milan. Zdaniem dziennikarza Daniele Longo z calciomercato.com rossoneri już od pewnego czasu rozmawiają z otoczeniem Argentyńczyka namawiając byłego już gracza Juventusu na transfer do ekipy z czerwono-czarnej części Mediolanu.

Scenariusz wbrew pozorom wydaje się całkiem realny. Przede wszystkim sam zawodnik od początku twierdzi, że nie wyklucza żadnej możliwości, nie odrzuca żadnego klubu. Ponadto Milan ma możliwości finansowe, aby zaspokoić potrzeby finansowe Dybali, choć raczej trudno się spodziewać kontraktu na poziomie aż 7 mln euro w tym przypadku.

Rossoneri szukają klasowego napastnika. Do drużyny ma dołączyć Divock Origi. Charles De Ketelaere z Club Brugge i Marco Asensio z Realu Madryt to kolejne nazwiska, które były łączone w kontekście przeprowadzki do Mediolanu, jednak żaden z tych zawodników nie dorównuje nawet poziomem gry do Paulo Dybali.

Argentyński napastnik byłby prawdziwym wzmocnieniem na miarę aktualnego mistrza Włoch. W klubie zdają sobie także sprawę, iż gracz z takim nazwiskiem znacząco podniósłby wartość klubu na poziomie marketingowym, o co również Milan powinien powalczyć.

Paulo Dybala pozostając bez klubu trenuje indywidualnie chcąc być w pełni przygotowanym na zbliżające się mistrzostwa świata w Katarze. Według mediów jest gotów dołączyć do Milanu, ale najpierw planuje zaczekać jak rozwinie się sytuacja z Interem Mediolan oraz Atletico Madryt.

Zobacz również: Milan spróbuje podkraść gwiazdę Interowi!