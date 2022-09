PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala udzielił wywiadu argentyńskiemu oddziałowi ESPN. Wypowiedział się, między innymi, o swoim stanie zdrowia, a także o swoim transferze do AS Roma. Przyznał, że temperament fanów Giallorossich odpowiada mu bardziej, niż kibiców Juventusu.

Paulo Dybala latem zakończył swoją 7-letnią przygodę z Juventusem

W wywiadzie z ESPN wyznał, że potrzebował zmiany

Dodał też, że temperament kibiców Romy odpowiada mu bardziej, niż tych Starej Damy

“Potrzebowałem tej zmiany”

Paulo Dybala latem zmienił Juventus na AS Roma. Tym samym Argentyńczyk zakończył siedmioletnią przygodę w Turynie. 28-latek w rozmowie z ESPN nie ukrywał, że odejście ze Starej Damy było tylko kwestią czasu.

– Ostatnie lata w Juventusie nie były łatwe. Ta zmiana wyszła mi na dobre. Mourinho zadzwonił do mnie i podjąłem decyzję po kilku minutach. On i dyrektor opowiedzieli mi o projekcie i chęci do dalszego zwyciężania. Bycie liderem takiej drużyny bardzo mi pomaga. Przyjęcie przez fanów było niezwykłe. Gdy wchodzisz na stadion, jesteś z kolegami, a tam byłem sam. Takie coś nigdy mi się nie przydarzyło. Pod względem pasji fani Romy przypominają Argentyńczyków. To inne środowisko od tego Juventusu. Rzymianie prezentują piękne szaleństwo. Czuję ich pasję, dla nich Roma znaczy więcej, niż rodzina. Żyją futbolem tak, jak my – wyznał popularny La Joya.

Początek Dybali w Romie należy ocenić jednoznacznie pozytywnie. W ośmiu spotkaniach tego sezonu zanotował cztery gole i dwie asysty.

