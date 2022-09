PressFocus Na zdjęciu: Superpuchar Europy

Jak donosi The Guardian, UEFA rozważa zmianę formatu Superpucharu Europy. Miałby on odbywać się w Stanach Zjednoczonych i przybrać formę “final four”, w której, poza zwycięzcami Ligi Mistrzów i Ligi Europy, braliby udział triumfatorzy Ligi Konferencji oraz Major League Soccer.

UEFA chce zmienić format Superpucharu Europy

Federacja chce otworzyć się na rynek Stanów Zjednoczonych i tam rozgrywać nowy turniej

O trofeum walczyłyby nie dwie, a cztery drużyny. Do triumfatorów Ligi Mistrzów i Ligi Europy dołączyliby zwycięzcy Ligi Konferencji oraz MLS

Superpuchar Europy odejdzie do lamusa? UEFA ma nowy plan

The Guardian donosi o nowej, istotnej zmianie szykowanej przez UEFA. Europejska federacja rozważa bowiem całkowitą zmianę formatu rozgrywania starcia o Superpuchar Europy. Jak dotąd zasady były klarowne. W pojedynczym meczu mierzyli się triumfatorzy Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, a lepszy sięgał po trofeum. Spotkania finałowe rozgrywane były w różnych europejskich miastach. Ostatni pojedynek o Superpuchar Europy miał miejsce w Helsinkach, gdzie Real Madryt nie dał szans Eintrachtowi Frankfurt (2:0).

UEFA chce jednak uatrakcyjnić walkę o to trofeum. Chce przenieść turniej do Stanów Zjednoczonych i zmienić formułę na “final four”. Oznacza to, że do zwycięzców Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy dołączyliby triumfatorzy Ligi Konferencji oraz… Major League Soccer. To z pewnością wymusiłoby na organizatorach zmianę nazwy; nie sposób wyobrazić sobie, by najlepsza amerykańska drużyna walczyła we własnym kraju o Superpuchar Europy.

Temat ten ma być poruszony podczas walnego zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Klubów, które będzie miało miejsce w najbliższy czwartek i piątek w Stambule.

