Bartłomiej Dragowski w trakcie ostatniego meczu ligowego doznał kontuzji. Bramkarz Fioletowych zaliczył cały mecz przeciwko SSC Napoli. Niemniej po zakończeniu spotkania zgłosił kontuzję.

Bartłomiej Dragowski w trakcie minionego weekendu doznał kontuzji

Ucierpiało udo polskiego bramkarza

Sport.pl podaje, że bramkarz Violi może być wyłączony z gry przez minimum sześć miesięcy

Drągowski przegapi hit z Juve?

Bartłomiej Dragowski był w trakcie potyczki z drużyną Luciano Spallettiego jednym z mocniejszych punktów Fiorentiny. Polski bramkarz popisał się świetną obroną rzutu karnego w wykonaniu Lorenzo Insigne. Co prawda po dobitce Hirvinga Lozano piłka wylądowała w siatce, ale zawodnik robił, co w jego mocy, aby do tego nie dopuścić.

Po zakończeniu spotkania okazało się, że Drągowski nabawił się kontuzji, która wykluczyła go zgrupowania reprezentacji Polski. W jego miejsce powołanie otrzymał Radosław Majecki. W przypadku bramkarza Violi wydawało się, że z powodu kontuzji uda nie będzie potrzebna długa przerwa w grze. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Sport.pl przedstawił nowe informacje w sprawie stanu zdrowia polskiego golkipera. Drągowski prawdopodobnie będzie musiał pauzować przez sześć tygodni. Fakt, że Polak nie będzie mógł grać przez blisko dwa miesiące, sprawia, że Drągowski nie będzie mógł wystąpić w niezwykle prestiżowym starciu z Juventusem (6 listopada).

W trakcie trwającej kampanii polski bramkarz wystąpił łącznie w pięciu meczach. Dwa razy zachował czyste konto. 24-latek trafił do teamu z Florencji w 2016 roku z Jagiellonii Białystok. Kosztował wówczas 2,5 miliona euro. Jak na razie rozegrał w Serie A łącznie 93 spotkania, w których puścił 140 goli.

Czytaj więcej: Bartłomiej Drągowski doznał kontuzji. Co ze zgrupowaniem kadry?