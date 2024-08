PA Images / Alamy Na zdjęciu: David De Gea

David De Gea: Nigdy nie myślałem o przejściu na emeryturę

David De Gea po roku piłkarskiego bezrobocia zdecydował się wrócić do piłki nożnej. Hiszpański bramkarz ostatnio znalazł nowy klub. Od przyszłego sezonu będziemy mogli go oglądać w rozgrywkach Serie A, gdzie będzie reprezentował barwy Fiorentiny. 33-latek związał się z włoskim klubem roczny kontraktem z opcją przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy.

W poniedziałek Fabrizio Romano opublikował fragment wywiadu Davida De Gei. Hiszpański bramkarz, cytowany przez włoskiego dziennikarza, przyznał, że nie miał motywacji do kontynuowania kariery, po tym jak po 12-letniej przygodzie w Manchesterze United, klub zdecydował się na rozstanie.

– Manchester United to klub najwyższej klasy i moje serce będzie tam zawsze. Nigdy nie myślałem o przejściu na emeryturę, po prostu trudno mi było znaleźć motywację do nowego rozdziału po 12. latach w tak czołowym klubie jak Manchester United. W końcu poczułem to w Fiorentinie – powiedział 33-latek.

David De Gea w barwach Manchesteru United zaliczył łącznie 545 występów. Hiszpański golkiper w tym czasie zdołał aż 190 spotkań zakończyć z czystym kontem. Bez wątpienia wychowanek Atletico Madryt to jedna z teraźniejszych legend na Old Trafford.

Sprawdź także: Juventus szykuje głośny transfer! Jest porozumienie z gwiazdą Serie A