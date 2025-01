Conceicao wygrywa w debiucie. Milan odwrócił losy meczu

AC Milan awansował do finału Superpucharu Włoch, wygrywając w półfinale z Juventusem (2:1). Tym samym swoje pierwsze zwycięstwo w roli trenera Rossonerich odniósł Sergio Conceicao.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Weston McKennie i Christian Pulisić

Locatelli i Gatti pogrążyli własny zespół, Milan wygrywa z Juventusem

W piątek wieczorem AC Milan na stadionie King Saud University Stadium w Rijadzie rywalizował z Juventusem w półfinale Superpucharu Włoch. Choć po pierwszej połowie to Stara Dama była bliżej finału, tak w drugich czterdziestu pięciu minutach Rossoneri odwrócili losy meczu. Po bramce z rzutu karnego oraz golu samobójczym podopieczni Sergio Conceicao wygrali (2:1).

Pierwsza część gry zdecydowanie lepiej ułożyła się dla Starej Damy, czego odzwierciedleniem była bramka Kenana Yildiza. Turek otrzymał idealne podanie od Samuela Mbanguli i będąc w polu karnym, oddał potężny strzał pod poprzeczkę. Mike Maignan nie miał żadnych szans na udaną interwencję. Młoda Gwiazda turyńskiego klubu mogła wpisać się na listę strzelców po raz drugi, lecz w doliczonym czasie gry świetną paradą popisał się bramkarz rywali.

W drugiej połowie Juventus ewidentnie opadł z sił, a do głosu doszedł Milan. Naciski mediolańczyków przyniosły skutek w 71. minucie, gdy Manuel Locatelli faulował w polu karnym. Do futbolówki na jedenastym metrze podszedł Christian Pulisić, który strzałem w środek bramki wyrównał wynik meczu. Kilka minut później ponownie kibice Rossoneri mogli cieszyć się z gola, lecz tym razem do siatki trafił Federico Gatti, który niefortunnie został trafiony piłką przez Emersona przy próbie zagrania futbolówki w pole karne.

Dzięki zwycięstwu z Juventusem podopieczni Sergio Conceicao zagrają w finale Superpucharu Włoch. Ich rywalem będzie aktualny mistrz kraju – Inter Mediolan. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (6 stycznia) o godzinie 20:00 na stadionie Kingdom Arena.