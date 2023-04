PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

Juventus odzyskał wcześniej odjęte 15 punktów

Sprawa trafi teraz do Sądu Apelacyjnego

Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy najpewniej już po zakończeniu sezonu

Jak będzie wyglądała tabela Serie A?

Juventus decyzją Kolegium Gwarancyjnego CONI odzyskał odjęte wcześniej 15 punktów i wrócił na szczyt tabeli Serie A. Oczywiście nie jest to jeszcze koniec, a teraz sprawa trafi Sądu Apelacyjnego.

Rozprawa ma ruszyć za około miesiąc. Mówi się, że będzie to końcówka maja, a celem jest zakończenie procesu sądowego do końca sezonu. Jednak termin realnie brany pod uwagę to 30 czerwca.

Zatem, biorąc pod uwagę, że 38. kolejka Serie A odbędzie się w weekend 4 czerwca, to ostateczny układ tabeli możemy poznać blisko miesiąc później. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdyby ponownie zdecydowano się ukarać Juventus ujemnymi punktami, Stara Dama będzie mogła znów odwołać się od tej decyzji.

