Zidane gotowy do powrotu na ławkę trenerską! Ten klub jest jego priorytetem

PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane od blisko dwóch lat pozostaje bez pracy

Dziennikarze “RMC Sport” podali dość zaskakującą informację

Francuz chce zostać szkoleniowcem Juventusu

Wielki powrót do Juventusu? Zinedine Zidane jest gotowy!

Ostatnie dwa dni są niezwykle udane dla kibiców Juventusu. Bowiem ich ukochana drużyna awansowała do półfinału Ligi Europy, przywrócono im odjęte 15 punktów, a do tego w piątek dziennikarze “RMC Sport” poinformowali, że Zinedine Zidane chce zostać szkoleniowcem Juventusu. Dla Francuza byłby to wielki powrót do Turynu, gdyż w przeszłości jeszcze jako piłkarz reprezentował barwy “Bianconerich”.

Na ten moment jeszcze nie wiadomo jakie działanie podejmą władze Juventusu. Obecnym szkoleniowcem “Bianconerich” jest Massimiliano Allegri, który nie ma na Allianz Stadium zbyt wielu wielbicieli. Kibice domagają się, aby “Stara Dama” grała ofensywną i ładną dla oka piłkę, natomiast Włoch preferuje tę bardziej defensywną stronę futbolu. Kto wie, może w przyszłym sezonie Allegriego zastąpi na ławce trenerskiej Zinedine Zidane.

Były szkoleniowiec Realu Madryt od blisko dwóch lat poszukuje dla siebie odpowiedniego miejsca do pracy. Nie trzeba tutaj przypominać o jego sukcesach z “Królewskimi”. 50-letnim trenerem interesuje się również Paris Saint-Germain, ale na ten moment ich głównym priorytetem jest zatrudnienie Jose Mourinho.

Sprawdź także: Media skrytykowały występ Polaka. “Zbyt lękliwy, zwłaszcza w fazie obronnej”