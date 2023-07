Piotr Zieliński jest łączony z przenosinami do Lazio lub Arabii Saudyjskiej. Napoli prowadzi negocjacje z polskim pomocnikiem w sprawie nowego kontraktu. Rudi Garcia pragnie mieć go w swoich szeregach.

fot. Imago/Antonio Balasco Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński wciąż może tego lata opuścić Neapol

Nieustannie trwają negocjacje w sprawie przedłużenia wygasającej za rok umowy

Rudi Garcia chce mieć do swojej dyspozycji reprezentanta Polski

Napoli zdoła zatrzymać Zielińskiego?

Piotr Zieliński nieustannie jest łączony z transferem do innego zespołu. Głównie mówi się o Lazio, choć w grę wchodzi także przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej, do której na ten moment nie jest przekonany. Reprezentant Polski chciałby zostać w Napoli, natomiast nie zakończyły się jeszcze kluczowe w tej sprawie negocjacje. Włoski klub oferuje mu dwuletni kontrakt, lecz chce przy tym zredukować jego dotychczasowe zarobki. 29-latek nie wyraża na to zgody.

Mistrzowie Włoch pragną zatrzymać polskiego pomocnika, natomiast brak porozumienia w sprawie przedłużenia umowy poskutkuje sprzedażą już tego lata.

Zieliński jest ważną postacią w zespole Napoli. Odegrał także istotną rolę w minionym sezonie, który zakończył się zdobyciem mistrzowskiego tytułu. Ma tego świadomość Rudi Garcia, który za wszelką cenę chce dalej z nim współpracować.

– Klub posuwa się naprzód w sprawie Piotra Zielińskiego. Nie wiem, jak wygląda sprawa z Victorem Osimhenem, choć on ma jeszcze długi kontrakt. Pierwszym polem, na którym musimy odnieść sukces, jest zatrzymanie wszystkich zawodników w drużynie – wskazał.

