Christian Pulisic wystąpił gościnnie w podcaście "The American Dream". Zawodnik Milanu wypowiedział się na temat technologii VAR. Jego opinia wydaje się dość kontrowersyjna.

Christian Pulisic zabrał głos ws. VAR-u

Christian Pulisic, podobnie jak inni amerykańscy zawodnicy występujący w Europie, postanowił przyjąć zaproszenie i wziąć udział w podcaście “The American Dream”. Zawodnik Milanu został zapytany o technologię VAR, która dziś jest priorytetem w futbolu. Reprezentant USA z pełną świadomością powiedział, że futbol bez niej byłby lepszy.

– Moim zdaniem VAR powinien zostać całkowicie wyeliminowany, w przeciwieństwie do technologii Goal-line, która moim zdaniem sprawdza się bardzo dobrze. Jeżeli decyzja kończy się na twoją korzyść, kochasz VAR, w przeciwnym razie go nienawidzisz. Ogólnie uważam, że futbol jest lepszy bez VAR-u. To jest tylko moja własna opinia – powiedział Pulisic.

AC Milan już dziś rozegra drugie spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Teraz ich rywalem będzie Borussia Dortmund, w której Christian Pulisic rozpoczynał piłkarską przygodę. W przewidywanych składach we włoskiej prasie wszędzie widniało nazwisko Amerykanina, który prawdopodobnie wybiegnie na boisko Signal Iduna Park od pierwszych minut w koszulce “Rossonerich”.

