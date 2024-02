IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere zamienił latem Milan na Atalantę

Belgijski zawodnik znakomicie prezentuje się na wypożyczeniu

Napastnik nie ukrywał, że odetchnął psychicznie, kiedy zaczął prezentować się na miarę swojego talentu

Charles De Ketelaere: W porównaniu z Milanem gram w swojej prawdziwej roli

Charles De Ketelaere zawitał na Półwysep Apeniński ponad półtora roku temu. Pierwsze 12 miesiące Belga były do zapomnienia. Kompletnie nie przypominał tego samego zawodnika w Milanie, który błyszczał w Club Brugge. Spowodowało to, że “Rossoneri” oddali go na wypożyczenie do Atalanty Bergamo.

Reprezentant Belgii pod okiem Gian Piero Gasperiniego zdecydowanie odżył. Stał się nie tylko podstawowym zawodnikiem, ale również gwiazdą zespołu. De Ketelaere w rozmowie z dziennikarzami “Sportweek” zdradził, że odetchnął psychicznie, kiedy zaczął prezentować się na miarę oczekiwań.

– W Atalancie odnalazłem się na nowo, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Coś mi kliknęło w głowie i poszło. W porównaniu z Milanem gram w swojej prawdziwej roli, czyli napastnika. Nie wiem, co się wydarzy w przyszłości, ale teraz czuję, że tam jestem. Dziś czuję się spokojny, pewny siebie i dymny jako piłkarz. Moja praca się nie skończyła, ale jestem na dobrej drodze – powiedział napastnik cytowany przez serwis “acmilan.com.pl”.

