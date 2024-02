IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Stefano Pioli

Hitem niedzieli we Włoszech będzie starcie Milanu z Napoli

Partenopei czeka ostra walka o zajęcie miejsca w strefie europejskich pucharów

Stefano Pioli zdradził, co według niego będzie decydujące w tym starciu

“Napoli nie jest daleko od czołowej czwórki”

Hitem niedzieli w Serie A będzie pojedynek AC Milanu z SSC Napoli. Obie ekipy w pewien sposób rozczarowują w tym sezonie. Rossoneri wrócili na odpowiednie tory i choć nie mają już większych szans na odzyskanie tytułu mistrzowskiego, utrzymują pewne miejsce w czołowej trójce. Z kolei Partenopei spadli z wysokiego konia po sięgnięciu po scudetto. Obecnie zajmują zaledwie ósmą lokatę i muszą drżeć choćby o awans do europejskich pucharów. Stefano Pioli nie deprecjonuje jednak najbliższego przeciwnika.

– To bardzo trudne, by powtórzyć sukces, dla nas okazało się takie samo. Do końca sezonu wciąż pozostało wiele czasu, a Napoli nie traci tak wiele do czołowej czwórki. Mają wielką jakość w ofensywie, będziemy musieli być bardzo uważni – zaczął szkoleniowiec mediolańczyków. – Obie ekipy mają zawodników świetnych w pojedynkach. Te będą, według mnie, kluczowe. Będziemy musieli być bardzo zwarci w drugiej linii, przeszkadzać tak bardzo, jak to tylko możliwe – dodał.

Początek niedzielnego hitu już o godzinie 20:45.

