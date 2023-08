IMAGO / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Bonucci musi odejść z Juventusu

Doświadczony obrońca nie ma już szans na grę

Allegri odniósł się do tej sytuacji

Leonardo Bonucci w lipcu został usunięty ze składu Juventusu. Obrońca nie poleciał z zespołem na obóz przygotowawczy do Stanów Zjednoczonych i dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. W ostatnich tygodniach był łączony między innymi z Unionem Berlin. Wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się jego transferu w ostatnich dniach okienka.

– Przykro mi, że tak się to skończyło. Od lutego mieliśmy jasność co do Leo, rozmawiałem z nim kilka razy. Zarówno ja, jak i klub powiedzieliśmy, że przyszły rok będzie rokiem, w którym będzie musiał zdecydować, czy kontynuować grę gdzie indziej, czy przejść na emeryturę – przyznał zdecydowanie Allegri.

– Bonucci zapisał się na kartach historii Juventusu. Dał tremu klubowi bardzo wiele, ale też dużo otrzymał. To normalne, że mistrz taki jak on dochodzi do momentu końca swojej kariery, jeśli nie w tym roku, to w przyszłym i pojawia się strach przed zawieszeniem butów na kołku. Trzeba umieć to zaakceptować. Im szybciej się z tym pogodzi tym lepiej dla niego – dodał.