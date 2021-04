Luciano #Spalletti dopo i 2 anni sabbatici (lautamente pagati dall’#Inter) è pronto a tornare in pista. Da mesi è in contatto con il #Napoli e negli ultimi giorni si registrano passi avanti. Per il tecnico gli azzurri rappresentano una sfida intrigante. Si ragiona per un biennale https://t.co/n2sG4knP6t