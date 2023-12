Berat Djmsiti nabawił się kontuzji podczas poniedziałkowego meczu z Torino. Badania wykazały uraz pachwiny u Albańczyka. Czekać go będzie teraz kilkutygodniowy rozbrat z piłką - podaje "Sky Sport Italia".

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Berat Djimsiti

Atalantę Bergamo ostatnio nawiedziła spora liczba kontuzji

Teraz na kilka tygodni wypadł podstawowy obrońca Berat Djimsiti

Albańczyk doznał kontuzji pachwiny podczas ostatniego meczu

Berat Djimsiti wypada na dłużej

Atalanta Bergamo chciałaby jak najszybciej zapomnieć o przegranym poniedziałkowym spotkaniu z Torino (0:3). W szczególności Berat Djimsiti, który nabawił się w trakcie rywalizacji kontuzji pachwiny. “Sky Sport Italia” podaje, ze albański stoper przeszedł już szereg badań. Wykazały one problemy z pachwiną u zawodnika.

Włoska strona podaje, że Berata Djimsitiego będzie czekała kilkutygodniowa przerwa. Oznacza to, że w najbliższy czwartek nie zobaczymy go na boisku w Częstochowie. Albańczyk nie jest jedyny, który opuści mecz z Rakowem. Gianluca Scamacca i El Bilal Toure również są zmuszeni odpuścić wyjazd do Polski z powodu kontuzji.

Berat Djimsiti reprezentuje barwy Atalanty Bergamo od 2016 roku. Jednak pierwsze dwa sezony 30-latek spędził na wypożyczenie. W koszulce “La Dei” zobaczyliśmy go na boisku już 204 razy.

