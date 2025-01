Atalanta w rozsypce. Problemy kadrowe przed meczem z Juve

Atalanta straciła Odilona Kossounou na kluczowy okres sezonu. Jak podaje "La Gazzetta dello Sport", Iworyjczyk doznał kontuzji ścięgna przywodziciela, co wykluczy go z gry na 6–8 tygodni. Na mecz z Juventusem niepewny jest także Berat Djimsiti.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Kossounou i Djimsiti niepewni – defensywa Atalanty w rozsypce

Atalanta zmaga się z poważnymi problemami kadrowymi w obronie przed wtorkowym starciem z Juventusem w Serie A. Jak informuje “La Gazzetta dello Sport”, Odilon Kossounou doznał kontuzji ścięgna przywodziciela. Oznacza to, że zawodnik opuści nie tylko nadchodzący mecz ligowy, ale także dwa pozostałe spotkania fazy grupowej Ligi Mistrzów. Przerwa w grze Iworyjczyka ma potrwać od sześciu do ośmiu tygodni.

To nie jedyny problem Atalanty w defensywie. Berat Djimsiti również może nie wystąpić w meczu z Juventusem. Obrońca potrzebował 10 szwów po urazie głowy i jego stan zdrowia nadal budzi wątpliwości. Sytuację komplikuje fakt, że latem klub wypożyczył Bena Godfrey’a do Ipswich Town, co dodatkowo uszczupliło opcje w obronie.

W tej chwili jedynymi w pełni zdrowymi i doświadczonymi środkowymi obrońcami w kadrze Gian Piero Gasperiniego są Isak Hien i Rafael Toloi. Możliwe, że szansę na grę otrzyma młody Giorgio Scalvini, a w trzyosobowej formacji defensywnej mogą wystąpić także Sead Kolasinac lub Marten de Roon, choć ten ostatni nominalnie jest pomocnikiem.

Braki kadrowe stawiają Atalantę w trudnym położeniu przed ważnym meczem z Juventusem. Czy Gian Piero Gasperini znajdzie sposób na załatanie dziur w defensywie? Odpowiedź poznamy już we wtorek wieczorem.

