Gian Piero Gasperini zgodził się przedłużyć kontrakt z Atalantą. Jak poinformował Nicolo Schira włoski trener podpisze umowę do czerwca 2026 roku wartą 5,5 mln euro rocznie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Atalanta przedłuży kontrakt z Gasperinim, umowa z opcją do 2027 roku

Atalanta od kilku lat należy do czołówki włoskiego futbolu. Klub z Bergamo regularnie gra w europejskich pucharach, a na dodatek w niedalekiej przeszłości osiągnął największy sukces w historii. La Dea pod wodzą Gian Piero Gasperiniego nie tylko dotarło do finału Ligi Europy, ale również wygrała w nim z niepokonanym wtedy Bayerem Leverkusen. Dla doświadczonego trenera było to pierwsze trofeum w ponad trzydziestoletniej karierze szkoleniowej.

Nie ma więc wątpliwości, że Gasperini to ojciec sukcesów Atalanty. Trudno sobie obecnie wyobrazić ekipę ze Stadio Atleti Azzurri d’Italia bez 66-letniego szkoleniowca. Jak się okazuje, kibice La Dei będą mieli w najbliższym czasie powody do radości, bowiem Włoch zdecydował się przyjąć ofertę przedłużenia kontraktu. Jak informuje Nicolo Schira w najbliższym czasie Gasperini podpisze nową umowę do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o rok. Włoski taktyk będzie od teraz zarabiał 5,5 mln euro rocznie.

Gasperini przejął zespół Atalanty przed startem sezonu 2016/2017. Łącznie poprowadził klub w aż 388 meczach, z czego wygrał 201 spotkań. Średnio pod wodzą 66-latka La Dea notuje 1,79 punktu na mecz. Zanim przeprowadził się do Bergamo pracował w takich klubach jak Inter Mediolan, Genoa, Palermo czy Crotone.