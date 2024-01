AS Roma zdecydowała się na zmianę trenera w trakcie sezonu. Obecnie obowiązki pełni Daniele De Rossi, lecz jego kontrakt wygasa wraz z zakończeniem rozgrywek. "Sport Mediaset" wytypowało trzech kandydatów do pracy w Rzymie.

Imago / Matteo Papini Na zdjęciu: Daniele De Rossi

Daniele De Rossi ma kontrakt z Romą do końca obecnego sezonu

Włoskie media wytypowały trzech kandydatów do pracy w klubie od nowego sezonu

Pierwszym wyborem Romy ma być Antonio Conte

Trzech kandydatów do pracy w AS Romie od nowego sezonu

AS Roma po zwolnieniu Jose Mourinho bardzo szybko znalazła następcę Portugalczyka. Rolę trenera pierwszego zespołu przejął Daniele De Rossi, lecz jego pobyt w stolicy Włoch może potrwać tylko do zakończenia sezonu. W Rzymie chcą, aby od przyszłej kampanii drużynę poprowadził bardziej doświadczony szkoleniowiec.

Włoski portal “Sport Mediaset” pochylił się nad tą sprawą i wytypował trzech głównych kandydatów do pracy w AS Romie. Wśród nich znajduje się kandydat, którego “Giallorossi” od dłuższego czasu starają się namówić do pracy w klubie. Zdaniem tamtejszych mediów to Antonio Conte jest pierwszym wyborem amerykańskich właścicieli. Były trener Tottenhamu był blisko pracy w drużynie ze Stadio Olimpico w 2019 roku, lecz wtedy zdecydował się na Inter.

Pozostała dwójka to Stefano Pioli oraz Thiago Motta. W przypadku aktualnego jeszcze trenera Milanu zatrudnienie 58-latka może wywołać niezadowolenie wśród kibiców. Opiekun “Rossoneri” w przeszłości pracował jako trener największego rywala rzymian – Lazio.

Z kolei kandydatura Thiago Motty wydaje się najbardziej prawdopodobna. Włoch wykonuje fantastyczną pracę w Bolonii, przez co zwrócił na siebie uwagę większych klubów. Co więcej, kontrakt 41-latka wygasa po zakończeniu sezonu, przez co Roma nie będzie zmuszona płacić za jego wykup.

