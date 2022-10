fot. PressFocus Na zdjęciu: Inter - AS Roma

W sobotę na San Siro podziwialiśmy hitową rywalizację pomiędzy Interem Mediolan a AS Romą. To gospodarze jako pierwsi wyszli na prowadzenie, lecz podopieczni Jose Mourinho zdołali odwrócić losy meczu i zgarnąć trzy punkty na bardzo trudnym terenie.

AS Roma pokonała Inter Mediolan 2-1

Bramki dla rzymian zdobywali Paulo Dybala oraz Chris Smalling

To długo wyczekiwane zwycięstwo Jose Mourinho w starciu z “Nerrazzurich”

Rzymianie pokazują pazur

W sobotę oczy wszystkich włoskich kibiców były zwrócone na San Siro, gdzie Inter Mediolan podejmował AS Romę. Dodatkowego smaczku rywalizacji dodawała osoba Jose Mourinho, niegdyś trenera “Nerrazzurich”. Z uwagi na fakt, że wyleciał on na trybuny w poprzedniej ligowej kolejce, tym razem nie mógł niestety zasiąść na ławce i wspierać swojej drużyny w trakcie meczu.

Spotkanie dużo lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy mogli objąć prowadzenie już w dziesiątej minucie. Do siatki trafił Edin Dzeko, lecz arbiter dopatrzył się w tej akcji spalonego. W 30. minucie Interowi się już dopiął swego. Nicolo Barella ładnym podaniem po ziemi dostarczył piłkę do Federico Dimarco, który lekkim strzałem bez przyjęcia zaskoczył i pokonał bramkarza rzymian.

Federico Dimarco wyprowadza Inter Mediolan na prowadzenie! ⚽️🔥



Nicolò Barella dograł futbolówkę do 24-latka, a ten popisał się niezwykle precyzyjnym strzałem. 🎯 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/1oLlFiWcKu — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 1, 2022

Do wyrównania doszło jeszcze przed przerwą. Chwilę wcześniej Samir Handanović uratował swój zespół przed stratą gola, ale w 39. minucie mocne uderzenie z dystansu Paulo Dybali przełamało jego ręce. Do szatni piłkarze schodzili z wynikiem 1-1.

W drugiej odsłonie obie ekipy miały swoje okazje, ale nie wykazywały się wystarczającą skutecznością. Ten stan zmienił się w 75. minucie. Dośrodkowana z rzutu wolnego piłka padła łupem Chrisa Smallinga, który strzałem głową umieścił ją w siatce. AS Roma wyszła na zasłużone prowadzenie i do samego końca mogła już bronić korzystnego wyniku.

W ostatnich minutach Inter nie stworzył sobie żadnej groźnej sytuacji. Najbliżej wyrównania był wprowadzony w 81. minucie Raoul Bellanova.

Jose Mourinho może cieszyć się z długo wyczekiwanego zwycięstwa przeciwko swojemu zespołowi. AS Roma odskoczyła w tabeli sobotnim rywalom, a do liderującego Napoli traci cztery punkty. “Nerrazzuri” pogłębiają się w kryzysie, który może przyczynić się do utraty pracy przez Simone Inzaghiego.