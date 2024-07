Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski spotka się z Romą, aby omówić przyszłość w klubie

Nicola Zalewski ma przed sobą zaledwie rok ważnego kontraktu. Obecna umowa reprezentanta Polski z AS Romą wygasa w czerwcu 2025 roku i wciąż nie wiadomo, czy urodzony we Włoszech piłkarz zostanie w Rzymie. Najnowsze wieści ws. przyszłości 22-latka przekazał dziennik Corriere dello Sport. Według nich w siedzibie klubu planowane jest spotkanie, którego tematem rozmów ma być dalsza współpraca z wychowankiem.

O dalszych losach Zalewskiego w Rzymie z piłkarzem będą rozmawiać nie tylko przedstawiciele Romy, ale również trener Daniele De Rossi. Od momentu zmiany szkoleniowca zmieniła się również pozycja polskiego piłkarza na boisku. Jose Mourinho korzystał z młodego gracza jako lewego wahadłowego. Natomiast legenda rzymskiego zespołu, czyli De Rossi ustawia go w nieco bardziej ofensywnej roli.

Sam piłkarz nie chce wyjeżdżać z Rzymu i chciałby zostać w Romie, ale stawia konkretny warunek. Według Corriere dello Sport 22-latek oczekuje regularnej gry, co uważa, za kluczową kwestię w nadchodzących negocjacjach nowego kontraktu. Wszystko wskazuje więc na to, że ostateczna decyzja odnośnie dalszej gry Zalewskiego w Romie będzie zależeć od Daniele De Rossiego i tego, czy widzi go w wyjściowej jedenastce.

Nicola Zalewski zadebiutował w seniorskim zespole AS Romy w sezonie 2020/2021. Łącznie w barwach rzymian wystąpił w 106 meczach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył siedem asyst.