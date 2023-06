IMAGO / Mateusz Włodarczyk Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Jak informuje włoski Corriere dello Sport, zwiększyła się częstotliwość kontaktów pomiędzy Zbigniewem Bońkiem a AS Romą

Klub ma zaoferować Polakowi pozycję menedżera

Boniek spędził w Wiecznym Mieście trzy ostatnie lata swojej piłkarskiej kariery

AS Roma zaoferuje Bońkowi stanowisko?

Interesujące wieści przekazali w poniedziałek dziennikarze włoskiego Corriere dello Sport. Według nich w ostatnim czasie zintensyfikowały się kontakty pomiędzy reprezentantami AS Roma a Zbigniewem Bońkiem. Ma to mieć związek z wakatem w szczeblach rzymskiego klubu. Sam Jose Mourinho poprosił ponoć bowiem o zatrudnienie menedżera. Miałby on ściśle współpracować z dyrektorem generalnym, ale i samym The Special One. Według włoskiego dziennika, to właśnie były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jest faworytem do objęcia tego stanowiska.

Obecny wiceprezes UEFA spędził w Wiecznym Mieście trzy ostatnie lata swojej piłkarskiej kariery. Z Giallorossimi sięgnął po Puchar Włoch i nigdy nie ukrywał swoich uczuć do rzymskiego klubu. Zamieszkał w Rzymie i często można go było dostrzec w loży honorowej Stadio Olimpico. Być może teraz 67-latek ponownie zostanie tam zatrudniony.

