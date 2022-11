fot. PressFocus Na zdjęciu: Moise Kean

Juventus pokonał Lazio aż 3-0 i awansował na trzecie miejsce w tabeli Serie A. Wynik w 90. minucie spotkania ustalił Arkadiusz Milik.

Juventus pewnie pokonał Lazio

Dwie bramki zdobył Moise Kean, a na 3-0 wynik ustalił Arkadiusz Milik

“Stara Dama” wskoczyła na podium ligowej tabeli

Świetna passa Juventusu trwa

Po fatalnym przebiegu pierwszej części sezonu przyszłość Massimiliano Allegriego stanęła pod znakiem zapytania. Po odpadnięciu z Ligi Mistrzów kibice domagali się jego zwolnienia, lecz władze klubu nie decydowały się na pochopne ruchy. Nieoczekiwanie włoski szkoleniowiec zdołał znacząco poprawić wyniki w Serie A jeszcze przed przerwą związaną z mistrzostwami świata w Katarze. W 15. kolejce Juventus podejmował u siebie drużynę Lazio, która była bezpośrednim rywalem w tabeli.

Od samego początku meczu bardzo aktywny w szeregach Juventusu był Moise Kean, który pierwszą okazję do zdobycia gola stworzył sobie już w szóstej minucie. To Lazio częściej utrzymywało się przy piłce, ale gospodarze z większą łatwością przedzierali się pod pole karne rzymian. Na prowadzenie Juventus wyszedł w 43. minucie. Błąd popełnił Sergej Milinković-Savić, który stracił piłkę w środku pola. Adrien Rabiot posłał znakomite podanie do wychodzącego na czystą pozycję Moise Keana, który przerzucił piłkę nad Ivanem Provedelem. Bramkarz Lazio znalazł się na skraju pola karnego, tracąc tym samym szanse na skuteczną interwencję.

Kilka minut po zmianie stron prowadzenie Juventusu mógł podwyższyć Arkadiusz Milik, ale kierunek jego strzału dobrze przewidział Provedel. Gospodarze konsekwentnie dążyli do drugiego trafienia, co udało się osiągnąć w 54. minucie. Milik skutecznie starł się w środku pola z rywalem, odbierając tym samym futbolówkę. Gdy blisko bramki znalazł się Filip Kostić, zdecydował się na piekielnie mocny strzał po ziemi. Provedel obronił, ale przy dobitce nie miał już żadnych szans. Do siatki trafił Kean, świętując swój dublet przeciwko Lazio.

Przez pewien czas rzymianie naciskali, ale w końcówce meczu Juventus przejął pełną kontrolę nad przebiegiem gry i nie wypuścił zasłużonego zwycięstwa. W 90. minucie wynik na 3-0 ustalił Milik, który skorzystał z dośrodkowania Federico Chiesy i z bliska wpakował piłkę do bramki.

Podopieczni Allegriego awansowali na trzecie miejsce w tabeli, wypychając z podium właśnie Lazio.