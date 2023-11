fot. Imago / Matteo Gribaudi Na zdjęciu: Antonio Conte

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości Antonio Conte

Corriere dello Sport podało, że Włoch może wrócić do byłego klubu

54-latek od rozstania z Tottenhamem Hotspur nie podjął nowego wyzwania

Nasilają się pogłoski o powrocie Antonio Conte do Juve

Juventus w tej kampanii koncentruje się na grze głównie w lidze włoskiej, ale także na Pucharze Włoch. Ekipie z Turynu nie jest dane rywalizować w europejskich pucharach, co jest następstwem kary za nieprawidłowości finansowe.

Corriere dello Sport podało natomiast ciekawe wieści na temat dotyczący przyszłości trenera. Na dzisiaj nie wiadomo, czy po zakończeniu sezonu 2023/2024 nadal szkoleniowcem Starej Damy będzie Massimiliano Allegri. Wygląda na to, że klub z Turynu chce być przygotowany na ewentualne rozstanie z Toskańczykiem.

Allegri nie rozmawiał ostatnio z mediami o swojej długoterminowej przyszłości w klubie ani nie sugerował, że opuści ekipę z Allianz Stadium. Jego umowa wygasa z Juve z końcem czerwca 2025 roku. W związku z tym zastanawiać może, co rodzi pogłoski o odejściu Włocha czerwcu. Okazuje się, że odpowiedź jest banalnie prosta.

O ile Allegri na temat swojej przyszłości niechętnie zabiera głos, to inaczej wygląda sytuacja w przypadku Antonio Conte. Były selekcjoner reprezentacji Włoch w trakcie swoich ostatnich wystąpień publicznych dał do zrozumienia, że chciałby pewnego dnia wrócić do Juventusu. Dodatkowo podsycił te spekulacje wizytą w Centrum Treningowym Vinovo. Corriere dello Sport przekonuje, że Allegri i jego współpracownicy byli zaskoczeni, a może nawet poirytowani widokiem Conte w Vinovo, które kiedyś było ośrodkiem treningowym pierwszego zespołu. Aktualnie służy drużynom młodzieżowym.

Spekuluje się, że doświadczony włoski trener wróci do pracy latem przyszłego roku. Dokładnie rok po tym, gdy rozstał się z Tottenhamem Hotspur za porozumieniem stron. Conte w październiku prowadził rozmowy z SSC Napoli w sprawie ewentualnego zastąpienia Rudiego Garcii. Ostatecznie podjął decyzję, aby nie dołączać do nowego klubu do lata przyszłego roku.

Medialne spekulacje podsycił na dodatek były kolega Conte z czasów gry w Juve – Fabrizio Ravanelli. Wypowiadał się ostatnio na temat przyszłości 54-latka, mówiąc, że ten wkrótce wróci na ławkę rezerwowych, ale uśmiechnął się, dodając, że nie wie, czy to będzie dotyczyło Juve.

