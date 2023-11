IMAGO / IPA Sport / Antonio Balasco Na zdjęciu: Matias Soule

Matias Soule udał się przed sezonem na roczne wypożyczenie do Frosinone

Argentyńczyk zadebiutował już w pierwszej drużynie Juventusu

Świetna forma w tym sezonie spowodowała, że “Stara Dama” zamierza zaproponować mu nowy kontrakt

Matias Soule dostanie nowy kontrakt i pewne miejsce w składzie

Juventus przed sezonem postanowił wypożyczyć swojego wychowanka do beniaminka ligi – Frosinone. Matias Soule od początku kampanii 2023/2024 zbiera wiele pochwał i wspaniałych recenzji za swoją grę. 20-letni skrzydłowy imponuje przede wszystkim skutecznością. W 11 rozegranych meczach w Serie A strzelił już 6 bramek, co daje mu miano najlepszego strzelca w drużynie. Do indywidualnego dorobku dołożył również jedną asystę.

Argentyńczyk posiadający włoskie obywatelstwo dołączył do Juventusu w styczniu 2020 roku. Wcześniej reprezentował barwy juniorskiego zespołu Velez. “Stara Dama” za jego transfer zapłacił 2.2 miliona euro. W dorosłej drużynie Juve zadebiutował pod koniec 2021 roku. Do tej pory zagrał w barwach “Bianconeri” 21 razy. Strzelił w tym czasie jednego gola. Obecna umowa Soule z turyńskim klubem obowiązuje do 2026 roku. Juventus chciałby ją przedłużyć co najmniej o kilka lat, plus jest gotów zaoferować zawodnikowi sporą podwyżkę.