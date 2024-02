Massimiliano Allegri zapisał się na kartach historii Serie A. Prowadzony przez niego Juventus wygrał w niedziele 3:2 z Frosinone, a dzięki temu włoski szkoleniowiec przekroczył barierę 1000 punktów zdobytych w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech.

Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Max Allegri

Massimiliano Allegri przekroczył 1000 punktów w Serie A

Włoch jako pierwszy trener w historii rozgrywek osiągnął taki wynik

Juventus wygrał 3:2 z Frosinone

Massimiliano Allegri przekroczył barierę 1000 punktów w Serie A

Massimiliano Allegri w pracuje na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech od 2008 roku. Rozpoczynał swoją karierę trenerską w Serie A od prowadzenia Cagliari. Następnie przez okres czterech lat w latach 2010-2014 był odpowiedzialny za wyniki AC Milanu. Z Juventusem pracuje od 2014 roku z małą przerwą w latach 2019-2021. Łącznie na ławce trenerskiej w najwyższej lidze we Włoszech spędził aż 14 sezonów, włączając w to aktualnie toczącą się kampanię.

Dzięki zwycięstwu 3:2 nad Frosinone w 26. kolejce Max Allegri przekroczył magiczny pułap 1000 zdobytych punktów w Serie A. Włoski szkoleniowiec po niedzielnym spotkaniu ma na swoim koncie dokładnie 1002 punkty. Złożyło się na to 301 zwycięstw, 99 remisów oraz 96 porażek.

Warto odnotować, że Allegri jako pierwszy trener w historii Serie A od sezonu 1929/1930 przekroczył barierę 1000 punktów.