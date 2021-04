Massimiliano Allegri w czwartek był w Turynie i według doniesień La Gazzetta dello Sport to kolejny dowód na to, że doświadczony trener może wrócić do Juventusu. Tym samym coraz bardziej niepewna jest przyszłość Andrei Pirlo w roli opiekuna Starej Damy.

Celem powrót z Juve na szczyt

Massimiliano Allegri to postać, która w Juve wywalczyła sporo. Przede wszystkim Stara Dama pod batutą tego trenera pięć razy wygrała mistrzostwo Serie A. Dwa razy znalazła się także w finale Ligi Mistrzów, uznając kolejno wyższość Barcelony i Realu Madryt.

Włoscy dziennikarze od kilku dni spekulują, że Allegri jest głównym kandydatem do zastąpienia dotychczasowego szkoleniowca Bianconerich. Podsycił te doniesienia fakt, że 53-latek pojawił się w czwartek w Turynie. Może to dowodzić, że Allegri po dwóch latach może wrócić do klubu, z którego został zwolniony, aby sternicy Starej Damy mogli zatrudnić Maurizio Sarriego.

Upadek wielkich

Warto zaznaczyć, że były trener Milanu wciąż ma dom w Turynie, a jego syn gra w jednym z klubów, który ma siedzibę w stolicy Piemontu. Ciekawe jest natomiast to, że powrót Allegriego do Juventusu może oznaczać, że z klubem pożegnają się Fabio Paratici i Pavel Nedved. Niepewny swojego losu jest też prezydent Andrea Agnelli.

Właściciel Juventusu, John Elkann, spotkał się w środę z prezydentem klubu Andreą Agnellim w centrum treningowym Juventusu, aby omówić przyszłe strategie właścicieli klubu. Słabe wyniki Juventusu w tym sezonie i pozycja Agnelliego w UEFA i Włoskiej Federacji Piłkarski po fiasku rozmów ws. utworzenia Superligi mogą doprowadzić do jego pożegnania.

Alessandro Nasi i Evelina Christillin są wśród kandydatów do zastąpienia obecnego sternika klubu. Tymczasem Cristiano Giuntoli może zostać nowym dyrektorem sportowym Juventusu.

