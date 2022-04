Agnelli nie zamierza rezygnować z Juventusu

PressFocus Na zdjęciu: Andrea Agnelli

W ostatnim czasie z Włoch dochodziły informacje, że Andrea Agnelli ma odejść z Juventusu. Prezydent Starej Damy postanowił zdementować te plotki jednocześnie dodając, że w klubie zostaje także Massimiliano Allgeri, który otrzymał duży kredyt zaufania.

Agnelli dementuje plotki o swoim odejściu z Juventusu

Prezydent Starej Damy zapowiedział, że w klubie zostanie także Allegri

To był trudny sezon dla Juventusu, ale klub ma długoterminowy plan

Allegri zostanie w Turynie na kolejny sezon

Bianconeri zmagają się z problemami w ostatnich dwóch latach zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i zarządczej. Klub nie bierze czynnego udziału w walce o mistrzostwo Włoch, a także ma kłopoty finansowe. Ponadto, Stara Dama 11 maja zmierzy się w finale Pucharu Włoch z Interem Mediolan. Jeśli zespół z Turynu nie wygra będzie to pierwszy sezon od 2011 roku, gdy Juventus zakończy rozgrywki bez żadnego trofeum.

– Słyszałem te plotki, które krążą od dawna. Pojawiają się od lat, a nie od tygodni i nie przeszkadzają mi. Jestem pogodny i nadal dobrze się bawię, a to jest dla mnie najważniejsze. Projekt Maxa Allegriego jest naprawdę słuszny i wiążemy z nim długoterminowe plany. Wiemy, co chcemy uzyskać, wiedzieliśmy, że będzie to trudne w tym sezonie, ale problemy obecnej kampanii dają do myślenia na przyszłość – przyznał Allegri.

– Opinia publiczna byłyby zupełnie inna, gdybyśmy wygrali ligowy mecz z Interem. My sezon będziemy oceniać dopiero po zakończeniu rozgrywek – dodał prezydent Starej Damy, który odniósł się także do finałowego starcia w Coppa Italia. – Liczy się każde trofeum. Sport ma kluczową zasadę: zawsze zaczynasz od początku. Najważniejszym trofeum jest tytuł Serie A, ponieważ pokazuje najlepszą drużynę sezonu. Te, które jest bardziej atrakcyjne, to Liga Mistrzów, ale liczy się każdy puchar.

Agnelli odpowiedział także na pytanie dotyczące zmiany dyrektora sportowego. Latem Fabio Paraticiego zastąpił Maurizio Arrivabene. – Przywrócił równowagę w klubie, jest szefem operacyjnym. Dobrze zna firmy sportowe i jest odpowiednią osobą na tym stanowisku. To był skomplikowany rok.

Zobacz również: Media: Fiorentina może zdecydować się na wykupienie Piątka