Przyszłość Krzysztofa Piątka to wciąż otwarty temat. Kilka tygodni temu portal Tuttosport informował, że Fiorentina nie wykupi napastnika z Herthy Berlin. Inną optykę na ten temat ma Tomasz Włodarczyk, zdaniem którego włodarze Violi są zadowoleni z Polaka i będą chcieli zatrzymać go na dłużej.

Krzysztof Piątek jest wypożyczony z Herthy do Fioretiny

Po dobrym początku w barwach Violi forma Polaka mocno się obniżyła

Włoski klub mimo to może skorzystać z opcji wykupienia napastnika

Piątek wraca do rywalizacji z Cabralem

Po świetnym początku w barwach Fiorentiny kariera Krzysztofa Piątka lekko wyhamowała. Polak stracił miejsce w podstawowym składzie na rzecz Arthura Cabrala, a ostatnią bramkę dla klubu zdobył 6 marca. Od meczu z Hellas Veroną napastnik wypożyczony z Herthy Berlin nie trafił do bramki w żadnym z sześciu meczów w Serie A.

Mimo pogorszenia skuteczności, włodarze Fiorentiny są zadowoleni z postawy Piątka i według Tomasz Włodarczyka z Meczyki.pl, będą chcieli wykupić go z Herthy.

– Wszystko wskazuje na to, że włoski klub zdecyduje się go wykupić z Herthy. Te 15 milionów euro to wciąż jest kwota bardzo przyzwoita – stwierdził dziennikarz w programie International Level.

Włoskie powietrze zdecydowanie służy Krzysztofowi Piątkowi. To w barwach drużyn z Italii rozgrywał swoje najlepsze mecze. Zarówno dla Genoi, jak i AC Milanu Polak zdobył po 13 bramek w lidze. Po nieudanym epizodzie w Niemczech wydaje się, że kariera byłego piłkarza Cracovii wraca na właściwe tory.

