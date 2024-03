Walijska policja wystosowała komunikat, który skierowany jest głównie do polskich kibiców. Ostrzega się ich, że znalezienie przy wejściu na stadion w Cardiff środków pirotechnicznych będzie skutkowało zakazem stadionowym i utratą wejściówki.

IMAGO / Rafał Oleksiewicz Na zdjęciu: Polscy kibice

We wtorek mecz Walia – Polska

Walijczycy walczą z racami na stadionie

Wystosowano komunikat do polskich kibiców

Policja ostrzega kibiców z Polski

Przy okazji mecz Walii z Polską, który rozegrano 18 miesięcy temu w ramach Ligi Narodów, na trybunach w sektorze z kibicami gości pojawiły się race. Serwis IrishNews.com pisze o niewłaściwym zachowaniu Polaków, co wzbudza niepokój organizatorów przed nadchodzącym spotkaniem, którego stawką jest awans na Euro 2024.

Walijska policja wydała komunikat. Skierowany jest on głównie do kibiców z Polski. “Posiadanie środków pirotechnicznych podczas meczu piłki nożnej lub usiłowanie wniesienia go na stadion piłkarski stanowi przestępstwo, a każdemu, kto zostanie uznany za winnego popełnienia takiego przestępstwa, grozi aresztowanie i zakaz stadionowy” – napisano w komunikacie.

Osoby pracujące przy bramkach i na samym stadionie mają dokładnie przeszukiwać kibiców z sektora gości. Znalezienie przy nich środków pirotechnicznych będzie się wiązać z utratą wejściówki na mecz.

“Ściśle współpracujemy ze stadionem Cardiff City, którego pracownicy są odpowiedzialni za dopilnowanie, aby kibice przestrzegali regulaminu stadionu. Jak zawsze zachęcamy osoby obecne na meczu, aby zastosowały się do zaleceń dla kibiców opublikowanych przez Walijski Związek Piłki Nożnej” – dodano w komunikacie.

W mediach przypomina się też o wizycie kibiców Legii Warszawa przy okazji meczu Ligi Konferencji w Birmingham. 46 fanów z Polski usłyszało wówczas zarzuty po starciach z policją.

Czytaj więcej: Brytyjczycy boją się Lewandowskiego. “Może zniszczyć marzenia”