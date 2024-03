Walia ma przewagę nad Polską. Optymizm w brytyjskich mediach

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Trening Walii

Walia może zagrać w finale barażu z Polską

Najpierw muszą jednak uporać się z Finami

Walijczycy rozegrają oba mecze barażowe u siebie

Brytyjskie media: Walia ma przewagę nad Polakami

W brytyjskich mediach panuje duży optymizm. Dziennikarze i eksperci liczą na to, że Walia dołączy do Anglii i Szkocji, awansując na mistrzostwa Europy w Niemczech. “Jest jedna rzecz, która może w obu meczach okazać się kluczowa. Walia zagra u siebie. To da jej przewagę zarówno w starciu z Finlandią, jak i później w ewentualnej potyczce z Polską” – czytamy na łamach The Standard.

Dziennikarze WalesOnline podkreślają, że drużyna prowadzona przez Roberta Page’a gra naprawdę dobrze u siebie w Cardiff. Potwierdzeniem tego był wygrany jesienią mecz eliminacji z reprezentacją Chorwacji (2:1).

SkySports przypomina też, że Walijczycy znają już presję związaną z rywalizacją w barażach. Grali w nich bowiem przed dwoma laty. Wówczas uporali się z Austriakami, a w decydującym meczu ograli 1:0 Ukrainę, ostatecznie jadąc na mundial w Katarze.

Dziennikarze zauważają też, że losowanie było dla Walijczyków naprawdę łaskawe. Podkreśla się co prawda, że Polska na papierze wydaje się być naprawdę mocna (wymieniane jest rzecz jasna nazwisko Roberta Lewandowskiego). W artykułach wspomina się jednak o koszmarnych w wykonaniu Biało-Czerwonych eliminacjach. Brytyjskie media liczą na to, że fakt gry przed własną publicznością ostatecznie przechyli szalę na korzyść gospodarzy.