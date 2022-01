fot. PressFocus Na zdjęciu: Walerij Karpin

Reprezentacja Rosji będzie pierwszym rywalem polskiej ekipy w 2022 roku. Już 24 marca obie drużyny zmierzą się na Łużnikach w Moskwie w spotkaniu barażowym, którego stawka jest awans na mundial w Katarze. Prace nad wyselekcjonowaniem zawodników na to starcie zaczął już opiekun Sbornej.

Selekcjoner reprezentacji Rosji zaczął już operację Polska przed marcowym spotkaniem

Walerij Karpin pojawił się w Dubaju na zgrupowaniu Lokomotiwu Moskwa, Zenitu Sankt Petersburg i Spartaka Moskwa

52-latek ma za soba spokanie z pięcioma zawodnikami lidera ligi rosyjskiej

Karpin zaczął intensywną pracę przed spotkaniem z Polską

Reprezentacja Rosji do potyczki z Biało-czerwonymi podejdzie po przegranym boju z Chorwacją. Wcześniej natomiast podopieczni Walerija Karpina zaliczyli sześć meczów bez porażki, notując w nich jeden remis i pięć zwycięstw. Nie może dziwić, że w powszechnej opinii to Sborna jest faworytem marcowego starcia.

Światło dzienne ujrzała natomiast informacja, że selekcjoner reprezentacji Rosji jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Celem tej wizyty było pojawienie się na zgrupowaniu Zenitu Sankt przed wznowieniem sezonu.

Karpin w Dubaju odbył już spotkanie z zawodnikami Zenitu w trakcie zgrupowania. Ciekawostką jest jednak to, że nie wziął w nim udział Artem Dziuba, o czym informują rosyjscy dziennikarze. 52-latek rozmawiał natomiast z takimi piłkarzami jak: Danił Krugowoj, Andriej Mostowoj, Aleksiej Sutormin, Aleksandr Erokhin i Daler Kuziajew.

⚽ Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл встречу с российскими игроками «Зенита» на сборах команды. Встречу посетили Данил Круговой, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Далер Кузяев



Артём Дзюбы отсутствовал: https://t.co/RUJsP7dPea pic.twitter.com/lbzZfamKtn — Чемпионат (@championat) January 23, 2022

Zenit Sankt Petersburg nie jest jedyną ekipą, którą odwiedzi selekcjoner reprezentacji Rosji. Opiekun Sbornej ma też w planach przyglądanie się przygotowaniom do rundy wiosennej Spartaka Moskwa, który przejdzie dwa zgrupowania w Dubaju. Pierwsze od 17 do 29 stycznia i drugie od 1 do 12 lutego.

Przypomnijmy, że zwycięzca starcia Rosja – Polska zagra w finale baraży o awans na mundial w Katarze z lepszym z pary Szwecja – Czechy. Jeśli w boju na Łużnikach górą będą Biało-czerwoni, to mecz, który odbędzie się 29 marca, rozegrany zostanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Czytaj więcej: PZPN i Szewczenko dogadani. Ogromne pieniądze w grze

Rosja Polska 2.55 3.15 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 stycznia 2022 10:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin