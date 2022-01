PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza wytłumaczył dlaczego reprezentacja Polski wciąż nie ma selekcjonera. Prezes PZPN zdradził też datę prezentacji nowego opiekuna kadry.

Cezary Kulesza zabrał głos na temat wyboru selekcjonera reprezentacji Polski

Prezes PZPN przyznał, że kandydaci na nowego opiekuna kadry są przygotowani do pracy z biało-czerwonymi

Szef polskiej federacji ujawnił także datę prezentacji selekcjonera

Kulesza wciąż przed kluczową decyzją

Za kilka dni minie miesiąc od momentu, gdy było wiadomo, ze Paulo Sousa porzuca reprezentację Polski na rzecz trenowania Flamengo. Pojawiło się mnóstwo kandydatów, którzy chcieli zastąpić Portugalczyka. Prezes PZPN twierdzi, że większość z opcji, o których słyszeliśmy, była nieprawdziwa.

– Proszę o to, by nie nakręcać już takiej spirali informacyjnej, bo wiele wiadomości jest zwyczajnie nieprawdziwych. Gwarantuję, że po podpisaniu kontraktu z nowym selekcjonerem kibice dowiedzą się o tym błyskawicznie i wyjaśnię, dlaczego dokonałem takiego, a nie innego wyboru – powiedział Cezary Kulesza, który zdradził dokładną datę prezentacji nowego opiekuna kadry.

– Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zostanie przedstawiony 31 stycznia na PGE Narodowym w Warszawie. Proszę kibiców i media o jeszcze chwilę cierpliwości, choć wiem, jakie olbrzymie emocje wzbudza ten temat. Prowadzimy ostatnie negocjacje, jest ścisłe grono kandydatów – rzekł szef polskiej federacji piłkarskiej. Twierdzi on, że nowy selekcjoner będzie miał wystarczająco dużo czasu na przygotowane kadry do baraży o mundial.

– W Moskwie zagramy 24 marca, dlatego nowy selekcjoner będzie miał prawie dwa miesiące na przygotowanie zespołu do tego starcia, a także, w co mocno wierzę, do finału baraży na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kandydaci doskonale znają terminarz i mają rozpisany szczegółowy plan działania, dotyczący zarówno indywidualnych rozmów z piłkarzami, jak i bardzo krótkiego zgrupowania, które nas czeka przed barażami – przyznał Cezary Kulesza.

Czytaj także: Talenty czarują w Serie A. Wielkie kluby już czają się z ofertami