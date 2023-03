Pressfocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Reprezentacja Francji nie może liczyć na ważnego zawodnika

Po mundialu z kadrą pożegnał się Raphael Varane

Decyzję defensora skomentował Didier Deschamps

Deschamps z wyrozumieniem o decyzji Varane’a

Raphael Varane ma na swoim koncie niejeden medal z reprezentacją Francji. Obrońca Manchesteru United po mundialu zrezygnował z gry w kadrze. Didier Deschamps zabrał głos na ten temat.

– Na najwyższym poziomie piłkarskim są wymagania. Wszystko zależy od wieku, w którym zaczynasz. Te wymagania prowadzą do zmęczenia, fizycznego lub psychicznego. Każdy gracz ma inną ścieżkę. Niektórzy trwają do 40 roku życia, dla innych może to być bardziej skomplikowane – powiedział selekcjoner Francji.

– Nikt nie jest na jego miejscu. Staram się postawić w jego sytuacji. Jest wystarczająco rozważny, nie podejmuje takiej decyzji z dnia na dzień. Nie jest to coś, z czego jestem zadowolony, ale to wybór każdego z nas, że można podjąć taką decyzję. Szanuję to – dodał Didier Deschamps.

